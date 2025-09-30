FirenzeViola Verso Fiorentina-Sigma, il Franchi all'esordio: attesi 500 cechi, ecco il dato dei biglietti

Il Franchi si prepara alle sfide di Conference dopo essere rimasto chiuso per i playoff quando la Fiorentina ha disputato la gara casalinga al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Giovedì alle 21 arriva infatti il Sigma Olomouc, non è certo una avversaria da big match, ma la Fiorentina ha bisogno di tutto il supporto possibile per iniziare al meglio la competizione europea dopo i passi falsi in campionato.

Al momento sono previsti 7mila spettatori, in linea con le prime gare di Conference, di cui circa 500 arrivano dalla Repubblica Ceca. Per loro dovrebbe essere attivo il solito meeting point a piazza Indipendenza per arrivare poi allo stadio in tutta sicurezza, scortati dalle forze dell'ordine, come da prassi ormai consolidata per le tifoserie europee. Come è noto invece, per i tifosi viola, la curva Ferrovia sarà chiusa per la sanzione inflitta dalla Uefa.