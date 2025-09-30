Medie voto in Serie A: per TMW Pioli è penultimo. Peggio solo Baroni
Non è stato l'inizio di stagione che Stefano Pioli si aspettava e soprattutto sperava per questa sua seconda avventura da allenatore a Firenze. L'ex tecnico di Milan e Al Nassr ha raccolto solo 3 punti in 5 partite, il record negativo per la storia della Fiorentina nell'era dei tre punti. Statistica che gli è valsa il penultimo posto nella classifica dei 20 allenatori di Serie A per quanto riguarda le medie voto assegnate dal portale TMW. Primo in questa speciale classifica Massimiliano Allegri, eccola completa:
1. Massimiliano Allegri (Milan) 6.80 (5)
2. Davide Nicola (Cremonese) 6.60 (5)
3. Ivan Juric (Atalanta) 6.50 (5)
4. Igor Tudor (Juventus) 6.40 (5)
5. Antonio Conte (Napoli) 6.40 (5)
6. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.40 (5)
7. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.30 (5)
8. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.30 (5)
9. Cristian Chivu (Inter) 6.30 (5)
10. Cesc Fàbregas (Como) 6.20 (5)
11. Alberto Gilardino (Pisa) 6.20 (5)
12. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.10 (5)
13. Carlos Cuesta (Parma) 6.10 (5)
14. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.00 (5)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.90 (5)
16. Kosta Runjaić (Udinese) 5.90 (5)
17. Maurizio Sarri (Lazio) 5.80 (5)
18. Patrick Vieira (Genoa) 5.70 (5)
19. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.50 (5)
20. Marco Baroni (Torino) 5.40 (5)
