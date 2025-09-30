Fontana sulla Fiorentina: "Sorpreso dall'inizio. La società ha lavorato bene"

vedi letture

Gaetano Fontana, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina e oggi allenatore, è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Queste le sue parole a proposito della squadra viola e del fatto che la Conference potrebbe diventare un momento per rimettere a posto diverse cose: "Sì - dice Fontana - ogni occasione può aiutare a ritrovare fiducia. Non mi aspettavo questa partenza perché la società ha lavorato bene sul mercato e ha riportato un allenatore come Pioli, che conosce la piazza. Può esserci qualche equivoco tattico, come nel caso di Gudmundsson, che deve ancora inserirsi al meglio.

Quando porti un giocatore in una nuova realtà, non sempre rende come ti aspetti subito. Ma c’è talento e Pioli ha l’esperienza per trovare i giusti equilibri. Sono convinto che il tempo giocherà a favore della Fiorentina".