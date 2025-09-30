La Champions prosegue con le gare delle 21: le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga

Alle 21 il programma della Champions League prosegue, per quanto riguarda le italiane, con Inter-Slavia Praga. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vicek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. A disposizione: Markovic, Rezek, Cham, Sanyang, Mbodji, Chytil, Moses, Boril, Chory, Schranz, Toula, Prekop. Allenatore: Jindřich Trpisovsky.