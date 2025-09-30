La Champions prosegue con le gare delle 21: le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga
Alle 21 il programma della Champions League prosegue, per quanto riguarda le italiane, con Inter-Slavia Praga. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Carlos Augusto, Darmian, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Slavia Praga (4-5-1): Stanek; Hashioka, Zima, Chaloupek, Vicek; Provod, Sadilek, Zafeiris, Dorley, Doudera; Kusej. A disposizione: Markovic, Rezek, Cham, Sanyang, Mbodji, Chytil, Moses, Boril, Chory, Schranz, Toula, Prekop. Allenatore: Jindřich Trpisovsky.
Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse miratedi Angelo Giorgetti
1 Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
FirenzeViolaVerso Fiorentina-Sigma, il Franchi all'esordio: attesi 500 cechi, ecco il dato dei biglietti
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
