L'Atalanta non sfonda in casa contro il Cagliari: finisce a reti inviolate

L'Atalanta pensa ai playoff di Champions e la scelta di Gasperini di risparmiare le forze per la gara di ritorno europea non paga. Il Cagliari infatti riesce a strappare il punto tenendo inchiodata la squadra bergamasca sullo 0-0 nonostante le tante occasioni avute. Al 60' c'è stato anche un gol annullato: Brescianini aveva mandato la sfera in porta, Caprile però perde la sfera nel contatto con Posch giudicato irregolare e dunque il gol viene annullato.