Vanoli (DAZN): "Mancato solo il guizzo. Mandragora? Bello reagisca così"

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Intervenuto a DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così: "È mancato solo il guizzo per mettere la palla in porta, abbiamo creato parecchie situazioni e abbiamo fatto un'ottima prestazione, cercando a tutti i costi la vittoria evitando le transizioni. A volte ci vuole un po' più di lucidità ma abbiamo fatto un'ottima partita. Un punto che si aggiunge al nostro percorso però dispiace per l'occasione persa".

Come ha valutato gli attaccanti?

"A Gud è mancato solo l'ultimo passaggio in porta ma ci ha aiutato tantissimo. Non era facile per lui, ha numeri non importanti ma sta facendo un grande sacrificio per la squadra da quando abbiamo cambiato modulo. E questo è importante per tutti".

Cosa è successo con Mandragora?

"Bello che un giocatore abbia voglia di giocare e aiutare la squadra, sono contento perché anche lui ha fatto una buonissima prestazione".