Grosso: "Il pari soddisfa noi e la Fiorentina. Volpato ha qualità incredibili"

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A DAZN ha parlato Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, dopo il pareggio con la Fiorentina: "Per noi era una partita difficile contro un avversario motivato che ha qualità diverse rispetto al campionato che ha fatto. Punto positivo, nell'ultima trasferta siamo stati puniti nel finale e invece oggi abbiamo tenuto. Alla fine il pareggio ce lo portiamo a casa entrambe con soddisfazione. I ritmi non sono stati altissimi e noi facciamo un po' fatica a giri bassi. Abbiamo concesso qualche ripartenza ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Penso che alla fine usciamo dal campo con un pari che accontenta entrambe le squadre".

Volpato?

"Ha qualità incredibili, glielo dico sempre. Io gli chiedo tanto perché non esprime il suo potenziale, accende e spegne. Quando accende sa creare pericoli ma quando spegne la squadra ha bisogno di lui. Stiamo lavorando per farlo crescere".

Turati?

"Lo conosco anche da prima, ho avuto la fortuna di averlo a Frosinone. Sono contento del campionato di Muric, Stefano ha questa opportunità. Abbiamo una batteria di portieri importanti, nella mia testa c'è anche di dare possibilità a tutti".