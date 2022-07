KUMBULLA, Può essere un'opportunità. Cistana...

Come riporta stamani Il Tirreno, gli eventuali pretendenti a Nikola Milenkovic dovranno offrire almeno 15 milioni. Che poi diventerebbero la liquidità necessaria per tornare sul mercato ed individuare il successore: è così che la candidatura di Marash Kumbulla, richiesto però dal Torino di Juric, potrebbe trasformarsi in un’opportunità. Forse più di quella di Andrea Cistana.