Ufficiale
Dopo Cucurella, altro colpo per Mourinho: il Real Madrid annuncia Bernardo Silva
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Pochi giorni dopo l'arrivo di Marc Cucurella per 60 milioni di euro, il Real Madrid cala un altro colpo da novanta per José Mourinho. A questo giro si tratta di un parametro zero, con Bernardo Silva che ha appena firmato un biennale con le Merengues. Svincolato dopo la fine della sua avventura in Premier, con il Manchester City, il portoghese è stato ufficializzato in queste ore: "Il club madrileno e Bernardo Silva hanno raggiunto un accordo ufficiale che legherà il fuoriclasse portoghese ai Blancos per le prossime due stagioni, con una scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2028".
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