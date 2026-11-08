Kolo Muani: "Non sono contento del pareggio anche se non era facile qui"
FirenzeViola.it
L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 2-2 nella sfida contro la Fiorentina: "Non sono contento per questo punto, oggi non era facile e dobbiamo continuare a lavorare duro per ottenere risultati".
Come preferisce giocare?
"Se gioco sono contento, non importa se a destra o a sinistra. Se ho spazio per attaccare, riesco a sfruttare meglio le mie qualità".
Pronti a recuperare in classifica?
"Adesso abbiamo la pausa per lavorare. Troppi pareggi e troppe sconfitte in questo inizio, ma l'obiettivo è migliorare farci trovare pronti al rientro".
Pubblicità
News
Peccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...di Mario Tenerani
Le più lette
1 Peccato, la Fiorentina ci ha provato. Crescita della squadra, più convinta. I gol presi sono il male: adesso quota 25. Con una fase difensiva così è durissima...
2 Nuove prospettive davanti e vecchi problemi dietro. La Fiorentina ha idee più chiare, ma pure limiti difensivi strutturali
Copertina
Nuove prospettive davanti e vecchi problemi dietro. La Fiorentina ha idee più chiare, ma pure limiti difensivi strutturali
Dagli inviatiVanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono essere inca**ati. Bravo Oulai, ma ancora non ha la testa di Kanté"
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com