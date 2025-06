Ufficiale Kevin De Bruyne sbarca in Italia. Il fuoriclasse belga è nuovo giocatore del Napoli

Kevin De Bruyne sbarca in Serie A. La notizia dell'approdo al Napoli del fuoriclasse belga era ormai nota da giorni, pochi minuti fa è diventata anche ufficiale.

A renderlo noto è il profilo Instagram del club partenopeo, oltre al consueto tweet di Aurelio De Laurentiis sul proprio account X. "Kevin is proud to be one of us!", il pensiero sui social dei Campioni d'Italia, ecco il post: