Baturina è atterrato a Milano per iniziare la sua avventura col Como: "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare a giocare"

In attesa dell'ufficialità del suo trasferimento dalla Dinamo Zagabria al Como, mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto, Martin Baturina è atterrato a Milano. Il trequartista classe 2003, obiettivo di mercato viola la scorsa stagione, come riportato da Tuttomercatoweb.com, nella giornata di oggi le visite mediche per poi firmare il suo contratto che lo legherà al Como fino al 30 giugno 2030. Alla Dinamo Zagabria andranno 25 milioni di euro totali, 17 di parte fissa e 8 di bonus. Per Baturina invece pronto un quinquennale a 1,5 milioni a stagione. "Sono felice, non vedo l'ora di iniziare a giocare".

Queste le parole del classe 2003 appena atterrato in Italia.