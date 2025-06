Ufficiale Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Pisa, contratto risolto consensualmente

Dopo i rumors delle scorse settimane adesso è ufficiale, Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Pisa. Il tecnico piacentino e il club toscano, dopo una storica promozione in Serie A, si sono separati risolvendo consensualmente il contratto che legava l'ex Milan ai nerazzurri. Di seguito il comunicato ufficiale del Pisa: "Il Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere".