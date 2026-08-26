Tra Italia e Spagna, tre giocatrici viola andranno al Mondiale U20

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Saranno tre le giocatrici legate alla Fiorentina Femminile che prenderanno parte al Mondiale Under 20, in programma in Polonia dal 5 al 27 settembre. Due vestiranno la maglia dell’Italia: si tratta del difensore Emma Lombardi e della centrocampista Maya Cherubini, entrambe classe 2007. Le Azzurrine di Nicola Matteucci sono state inserite nel Gruppo D, dove affronteranno Stati Uniti, Nuova Zelanda e Giappone.

La convocata spagnola

Presente anche la nuova giocatrice viola Alba Cerrato, attaccante classe 2007 convocata dalla Spagna. La selezione iberica è inserita nel Gruppo F insieme a Nigeria, Nuova Caledonia e Repubblica Popolare Cinese. Sarà dunque una vetrina internazionale importante per tre giovani talenti della Fiorentina, chiamate a confrontarsi con alcune delle migliori selezioni Under 20 del mondo.