Calciomercato Sondaggio per Njie. Il Toro ha rifiutato 12 milioni dal Salisburgo: ecco quanto lo valuta

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Alieu Njie è il nome nuovo per l'attacco della Fiorentina, come raccontato da Sky Sport nelle scorse ore. Il classe 2005 granata piace molto ai dirigenti viola che, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, hanno chiesto informazioni alla società di Cairo per capire l'eventuale fattibilità dell'affare. La Fiorentina ha già chiuso due trattative in uscita col Toro, ovvero Comuzzo e Fortini, e ha ottimi rapporti col ds Petrachi.

La valutazione del Torino

I granata hanno già rifiutato 12 milioni di euro proposti dal Salisburgo per lui nel corso dell'estate ma non ha chiuso alla possibile cessione del talento svedese di origine gambiana. La valutazione è decisamente più alta rispetto alla proposta degli austriaci, ovvero circa 20 milioni di euro, con i viola che potrebbero sfruttare anche gli accordi in essere per i due difensori prestati al Toro per trovare la giusta formula per uno dei talenti più interessanti intravisti nel corso della prima giornata di campionato della Serie A appena iniziata.