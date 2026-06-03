Gli occhi della Fiorentina su un talento di B: piace il 2008 Wiafe del Modena

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Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, la Fiorentina sarebbe interessata al giovane centrocampista italiano del Modena, Samuel Wiafe. Il talento dei canarini alla sua prima stagione in Serie B ha collezionato 9 presenze e un assist per un totale di 436 minuti giocati. Il classe 2008 è valutato circa 4 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, tra i club interessati ci sono Genoa, Cagliari, Napoli e Atalanta.