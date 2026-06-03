"Le notti d'Europa dopo la tempesta": ecco il nono speciale del Brivido Sportivo

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“Le notti d’Europa dopo la tempesta”, ecco il titolo del nono capitolo di Viola 100, La Storia della Squadra di Firenze, la collana dedicata al centenario della Fiorentina pensata, prodotta e realizzata da Il Brivido Sportivo e dal Museo Viola. Il capitolo racconta il decennio 2006-2016, un periodo nel quale la società viola è tirata dentro l’inchiesta di Calciopoli da cui esce con una penalizzazione di 19 punti (poi ridotti a 15) e l’esclusione dalla Champions conquistata sul campo. Ma Firenze e la Fiorentina non abbassano la testa e non si ferma la costruzione di un squadra ricca di talento che disputa una stagione straordinaria, conclusa nonostante tutto al sesto posto.

Sotto la gestione Prandelli i viola tornano, poi, protagonisti in Champions, fino al maledetto doppio confronto degli ottavi di finale con il Bayern Monaco, deciso dalle nefandezze dell’arbitro Ovrebo. E’ il punto più alto dell’era Della Valle e, dopo un calo susseguente all’addio di Prandelli, la Fiorentina torna in auge con Montella, fino alla grande illusione targata Paulo Sousa.

Storie, vicende di grandi campioni del calibro di Toni, Mutu, Gilardino, Pepito Rossi e tanti altri, accompagnate da aneddoti, statistiche e dalla top 11 del decennio, che troverete in questo capitolo che verrà rilegato, insieme agli altri 8 già usciti e all’ultimo in fase di realizzazione, nel cofanetto di Viola 100, ordinabile in formato completo semplicemente cliccando su questo link: https://shop.brividosportivo.it/