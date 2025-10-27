Kean 2000 più prezioso in Italia, De Gea numero uno tra i classe 1990

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori più preziosi in Italia per anno di nascita dal 1984 al 2008. In questa speciale graduatoria sono presenti tre giocatori della Fiorentina. Moise Kean è il classe 2000 più prezioso del Bel Paese con un valore di mercato di 50 milioni di Euro. Per l'anno 1990 invece il primato spetta ad un altro viola come David De Gea. Il portiere spagnolo ha un valore di mercato di 5 milioni di Euro, mentre Edin Dzeko, il giocatore nato nel 1986 più prezioso d'Italia, ha un valore di 1,6 milioni.

Andando a vedere i due estremi, il 2008 più prezioso d'Italia è il difensore dell'Atalanta Ahanor (20 milioni) mentre il classe 1984 con il valore più alto è il macedone del Valenzana Mado Zdravko Manasiev (0,05 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: