Karlstrom esalta l'Udinese: "Col Como fatta una grande gara anche senza Atta"
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Dopo il pareggio contro il Como all'esordio in campionato, a Udinese Tonight ha parlato così il capitano dei bianconeri Jesper Karlstrom: "Sono contento, perché il Como è una squadra forte. Penso che abbiamo giocato bene, soprattutto nel primo tempo. Non era facile ma abbiamo fatto bene. Ho visto lo spirito giusto in campo, penso sia stato il nostro miglior esordio da quando sono qui.
Lo scorso anno quando mettevamo questa energia facevamo belle partite, spero che continueremo così. L'assenza di Keinan Davis? Ha fatto bene alla nostra fiducia sapere di poter giocare bene senza Davis, ma anche senza Atta e senza Kristensen. Questo mostra che abbiamo tanti giocatori pronti".
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