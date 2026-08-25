Toldo ricorda Batistuta: "I tifosi viola venivano a vederci: eravamo uno spettacolo"
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Intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport, Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, ha raccontato tra le altre cose anche il suo legame con Gabriel Omar Batistuta. All'ex estremo difensore viene chiesto che tipo di rapporto avesse con l'argentino, Toldo ha risposto così: "Uno degli attaccanti più forti e completi mai visti. Avevamo una dote in comune io e Bati, l’indole al sacrificio. Passavamo le ore ad allenarci insieme: lui calciava a raffica, io paravo. La gente veniva a vederci mentre ci sfidavamo dopo gli allenamenti: eravamo diventati uno spettacolo per i tifosi della viola".
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