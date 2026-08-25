Il Como ha fretta per Kean: la Fiorentina vuole prima il sostituto e per Sky Sport l'affare è in bilico

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Il Como ha fretta di chiudere l'operazione Moise Kean ma la Fiorentina non ha intenzione di lasciarlo partire senza prima avere in mano un'alternativa ritenuta di pari livello se non superiore. Secondo Sky Sport gli ostacoli per l'operazione non sarebbero più di tipo economico, ma solo legate al sostituto che il club viola dovrebbe acquistare in caso di addio del proprio attaccante titolare.

Se la trattativa non dovesse sbloccarsi nelle prossime ore, è possibile che il Como decida di procedere alla ricerca di un giocatore diverso rispetto a Kean. Fabregas ha fretta di completare la rosa con un altro attaccante e in caso di tempistiche lunghe virerebbe su un altro obiettivo in accordo con dirigenti e società.