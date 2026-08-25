Genoa su Mandragora anche senza la cessione di Frendrup

Genoa su Mandragora anche senza la cessione di FrendrupFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:44News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa potrebbe provare ad acquistare Rolando Mandragora entro la fine del mercato anche in caso di probabile permanenza di Frendrup. Il centrocampista è dato in uscita dalla Fiorentina e per il Grifone sarebbe un ritorno visto che è cresciuto nel vivaio genoano. 

Per Mandragora si parla anche di possibili interessamenti dall'estero, anche se la Fiorentina chiede circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Il giocatore campano ieri, nella pesante sconfitta contro la Roma, è entrato solo nel finale di gara anche a causa di una condizione fisica non al top dopo alcuni problemi alla schiena che lo avevano tenuto fuori anche dalla partita di Coppa Italia contro il Benevento