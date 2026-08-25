Kean, il Como vuole esami accurati sul problema alla tibia. La Provincia: "In 48 ore la decisione"

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Da Como scrivono che il club lariano vuole eseguire su Kean degli esami clinici approfonditi prima di formulare un'altra offerta alla Fiorentina

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa in corso tra Como e Fiorentina per Moise Kean. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Provincia di Como, il club lariano avrebbe chiesto un controllo medico accurato e specifico per verificare le condizioni fisiche dell'attaccante, più precisamente in merito al problema alla tibia che Kean si trascina dietro da tanto tempo e che lo fermato spesso anche nella scorsa stagione. Il quotidiano comasco scrive che il ds Ludi e Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, si sarebbero incontrati in queste ore per manifestare da parte del Como la volontà di eseguire tali controlli clinici su Kean, prima di procedere col trasferimento.

Prima gli esami, poi l'offerta

Se dagli esami risultasse tutto in ordine, allora la società lariana procederebbe con l'offerta definitiva alla Fiorentina per prendere il giocatore. L'accordo tra il Como e lo stesso Kean, d'altronde, c'è già e prevede un ingaggio da circa cinque milioni a stagione per il centravanti. La decisione è prevista entro 48 ore. Al tempo stesso, il quotidiano aggiunge che la prima alternativa della squadra di Fabregas se dovesse saltare l'operazione per il classe 2000 è Beto, attaccante dell'Everton ambito anche dalla stessa Fiorentina.