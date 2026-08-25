Perinetti: "Viola da assemblare, ma sorprende l'arrendevolezza di Roma"

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Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo anche della Roma, è stato intervistato dai colleghi di TMW nell'ambito della rubrica "A tu per tu". Tra le altre dichiarazioni, il dirigente si è soffermato anche sulla gara di ieri, che ha visto la Roma abbattere la Fiorentina all'Olimpico: "Impressionante. Con un Dybala incontenibile che se dovesse reggere così tutto il campionato potrebbe inserirsi nella lotta alle primissime posizioni".

Spazio poi al mercato e più precisamente alla squadra di Grosso: "Considerato che è ancora la prima giornata di campionato, il mercato è aperto e le rose non sono definite, ci possono essere anche delle sorprese. Fiorentina? È una squadra da assemblare, ma ha sorpreso l'arrendevolezza con cui ha ceduto alla Roma".