Calciomercato Poku-Fiorentina, affare saltato: si è inserito un altro club

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Un altro club si sarebbe inserito nella corsa a Ernest Poku del Bayer Leverkusen: sfumato l'obiettivo della Fiorentina per l'attacco

Si complica in modo decisivo (e inatteso) la trattativa che doveva portare nel giro di pochi giorni Ernest Poku alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di FirenzeViola.it, l'esterno del Bayer Leverkusen, dopo aver inizialmente raggiunto un accordo con i viola per il suo approdo in Serie A, ha cambiato idea preferendo un'altra destinazione.

L'accordo col Bayer era a un passo

La Fiorentina negli ultimi giorni si era avvicinata in modo decisivo al calciatore, raggiungendo una base di accordo col club tedesco per l'acquisto in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Ora però è saltato per la volontà del ragazzo che avrebbe dato la priorità al club che nelle ultime ore si è inserito nella trattativa, probabilmente inglese, rispetto a quello guidato dal direttore sportivo Paratici.

Poku verso il no alla Fiorentina

Ore di riflessione che si sono prolungate fino alla decisione che potrebbe sconvolgere i piani della Fiorentina. Adesso i viola, saltato definitivamente l'affare col Bayer, dovranno affidarsi a un piano alternativo per raggiungere l'obiettivo in attacco che il tecnico Grosso chiede da inizio mercato e che ancora non è stato individuato e dunque acquistato da parte del club di Commisso.

L'attesa per Kean

Nel frattempo non si placano le voci intorno a una possibile nuova offerta del Como per Moise Kean, trattativa che sta spingendo la Fiorentina non solo a cercare un esterno offensivo ma anche una punta che possa sostituire adeguatamente l'eventuale partenza dell'attaccante della Nazionale. Un affare, quello con i lariani, che passerà ovviamente anche dalle visite mediche di rito, che secondo La Provincia di Como saranno molto approfondite per il problema alla tibia che ha tenuto fuori il giocatore nell'ultima parte dello scorso campionato.