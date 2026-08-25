Calciomercato CSC Flash: saltato l'arrivo di Poku. I retroscena sui dubbi del Como per Kean

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Consueto appuntamento con le ultime novità di mercato per quanto riguarda la Fiorentina con la versione "Flash" di Chi si compra?

Saltato Poku: va al Besiktas

È definitivamente saltata la trattativa tra Fiorentina e Bayer Leverkusen per Ernest Poku. L'olandese ha preferito la corte del Besiktas, club che nelle ultime ore si è inserito prepotentemente tanto da convincerlo a tornare sui propri passi e dire sì a Italiano anziché ai viola.

I dubbi del Como su Kean

Domani potrebbe essere la giornata chiave per la cessione di Moise Kean al Como anche se dalla Lombardia fanno sapere che il club lariano, prima di concludere l'eventuale acquisto, vorrà effettuare visite approfondite alla tibia che ha tenuto fuori l'attaccante per lunghi tratti della passata stagione. La sensazione è che il Como voglia cautelarsi mettendo le mani avanti per una eventuale interruzione della trattativa nel caso in cui i problemi fisici della punta dovessero essere confermati dopo quanto avvenuto nei mesi scorsi.

Il Genoa punta su Mandragora

Mandragora potrebbe lasciare la Fiorentina per il Genoa a prescindere dall'eventuale cessione di Frendrup da parte del Grifone. Il centrocampista piace molto a De Rossi che lo vorrebbe al di là delle potenziali uscite.

Dodo ora potrebbe restare

La titolarità di Dodo contro la Roma pone seri dubbi sul possibile addio del brasiliano. Il Nottingham Forest non ha ancora trovato la quadra per portarlo in Premier League e alla fine l'esterno potrebbe restare in viola rinnovando poi di un anno il suo contratto dopo il termine del mercato.