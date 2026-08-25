Pinamonti va alla Lazio: accordo raggiunto col Sassuolo per 12 milioni
FirenzeViola.it
Andrea Pinamonti sarà un nuovo attaccante della Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la punta di proprietà del Sassuolo accostata a più riprese alla Fiorentina in caso di partenza di Moise Kean, ha raggiunto un accordo con il club di Lotito che investirà in totale una cifra vicina ai 12 milioni di euro per rilevarlo dai neroverdi.
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