Calciomercato Torna di moda il nome di Bakayoko: la Fiorentina non ha mollato il belga

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La Fiorentina non molla la pista che porta a Johan Bakayoko del Lipsia. Nel frattempo Paratici lavora anche al mercato in uscita

Saltato definitivamente l'acquisto di Ernest Poku, ormai destinato a vestire la maglia del Besiktas di Vincenzo Italiano, la Fiorentina è già al lavoro per regalare un altro esterno a Fabio Grosso. Nelle ultime ore è tornato a farsi largo il nome di Johan Bakayoko, attaccante di proprietà del Lipsia che la Fiorentina segue da settimane e che potrebbe essere quello giusto per rinforzare la rosa viola. Il Lipsia tra l'altro nelle prossime ore potrebbe annunciare l'acquisto di un altro attaccante come Nkunku, in arrivo dal Milan.

Le esigenze di Grosso

Il tecnico Grosso fin dal suo arrivo a Firenze ha espresso l'esigenza di inserire in rosa almeno un esterno di ruolo che possa permettergli di giocare col 4-3-3, ma le dinamiche del mercato e i costi di un'operazione importante per l'attacco, hanno rimandato l'innesto a questi ultimi giorni di mercato. Il belga di proprietà del club tedesco potrebbe rispondere alle richieste dell'allenatore, che dopo la batosta di ieri subita contro la Roma, attende con ansia i nuovi acquisti di questa ultima settimana di trattative.

Gli altri movimenti in uscita

Nel frattempo la Fiorentina si interroga anche sulle altre mosse di mercato che coinvolgono diversi giocatori in uscita. Dodo, Fagioli, Brescianini e Fabbian sono considerati tutti potenzialmente in uscita, ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Discorso diverso per Moise Kean che attende un rilancio del Como che potrebbe arrivare nella giornata di domani. Rolando Mandragora invece continua a piacere al Genoa, ma la Fiorentina vorrebbe incassare almeno 10 milioni da una sua eventuale cessione, cifra che il Grifone difficilmente investirà senza una cessione di peso in mezzo al campo.