Fiorentina, il saluto della giornalista Petrillo: "Per sempre una tifosa in più"

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Nei mesi scorsi la Fiorentina ha cambiato il suo organigramma anche a livello comunicativo, che tra entrate e uscite ha subito diverse variazioni. Tra chi ha lasciato il club viola c'è anche Rossella Petrillo, giornalista che per anni ha rappresentato uno dei volti mediatici della Fiorentina e che in queste ore ha affidato a Instagram un caloroso saluto all'avventura terminata da poco:

"Quasi sei anni non si possono chiudere in cinque scatoloni in soffitta o in venti fotografie. Quasi sei anni te li porti dentro. Oggi sono un peso sul cuore, domani saranno gratitudine. Perché la verità è che tutto quello che è stato lo porterò per sempre con me. Ho avuto la fortuna di lavorare con un team straordinario e di incontrare persone che mi hanno lasciato tanto. Ma soprattutto, ti ho amata follemente, cara Fiorentina. Avrai sempre una tifosa napoletana al tuo fianco, pronta a difenderti e ad amarti come ho sempre fatto. Un grazie speciale al Presidente Rocco e a Joe ️e, ovviamente, ai tifosi. Vi voglio bene!".