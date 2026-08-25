Con Poku verso il Besiktas la Fiorentina già al lavoro su altri obiettivi
La pista Ernest Poku è ormai destinata a tramontare definitivamente per la Fiorentina. Come già anticipato in anteprima da da FirenzeViola.it, l’attaccante olandese si è ormai allontanato dai viola tant’è che stamani non ha preso parte all’allenamento con il Bayer Leverkusen perché già in viaggio verso quella che dovrebbe essere la sua nuova destinazione, con il Besiktas di Vincenzo Italiano indicato come approdo più probabile.
Il club già a lavoro su altri profili
Da ambienti vicini alla Fiorentina, però, filtra una lettura particolare della vicenda legata a Poku. Il club viola fa filtrare che sarebbe infatti già al lavoro su altri profili per rinforzare il reparto offensivo ed è probabile che il nome di Poku, circolato con insistenza negli ultimi giorni, possa essere stato soprattutto un diversivo di mercato più che un reale obiettivo di Fabio Paratici. Una strategia utile a lavorare lontano dai riflettori sul vero target individuato per l’attacco, il cui nome al momento resta ancora coperto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati