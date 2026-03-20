Cagliari-Napoli aprono il trentesimo turno di Serie A: le formazioni

Cagliari-Napoli aprono il trentesimo turno di Serie A: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:44News
di Redazione FV

Alle 18:30 si apre il trentesimo turno di Serie A con Cagliari-Napoli. I sardi arrivano dalla pesante sconfitta contro il Pisa, che ho riportato la squadra di Pisacane in lotta per la retrocessione. Il Napoli dopo la vittoria sul Lecce vuole continuare a vincere per superare il Milan in classifica. Queste le formazioni: 

CAGLIARI: Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund Allenatore: Antonio Conte