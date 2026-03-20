Braglia: "La Fiorentina è fuori dal loop negativo. L'Inter deve stare attenta"
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Simone Braglia, ex portiere di Como e Genoa, è intervenuto a TMW Radio nel corso di "Maracanà" parlando anche di Fiorentina e della prossima partita di campionato contro la capolista Inter. Queste le sue parole: "Già qualche rientro lo avrà l'Inter. Se rientra anche Calhanoglu, qualche timore in più la Fiorentina potrebbe averlo. Detto che se la Viola è fuori dal loop negativo, anche l'Inter deve stare attenta"
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