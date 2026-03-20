D'Agostino: "Tra Bologna e Fiorentina in Europa vedo meglio i viola"

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Bologna e Fiorentina possono vincere Europa League e Conference? È una delle domande che TMW ha posto a Gaetano D'Agostino, ex centrocampista viola: "Per me la più avvantaggiata è la Fiorentina, perché il livello della Conference League non è altissimo. La Fiorentina ha una buonissima squadra, al di là di ciò che sta facendo in campionato. Il Bologna invece credo proprio di no. Affronterà l'Aston Villa e secondo me, se devo fare una percentuale di passaggio del turno dico 80-20 in favore degli inglesi".