Social De Gea sempre più volto della nuova Viola: protagonista anche della campagna Joma

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Dopo Ranieri, Mandragora, Ndour e Fagioli anche il portiere spagnolo testimonial della nuova partnership con l'azienda spagnola

Non solo Luca Ranieri, Rolando Mandragora, Nicolò Fagioli e Cher Ndour. Tra i volti scelti dalla Fiorentina per inaugurare la nuova partnership con Joma c'è anche David De Gea. Il portiere spagnolo è infatti protagonista dell'ultima immagine pubblicata sui social dal nuovo sponsor tecnico viola, dove appare vestito con abiti rinascimentali in un'immagine realizzata (con l'ausilio dell'intelligenza artificiale) per celebrare il legame tra Firenze, il suo patrimonio artistico e la nuova maglia della stagione del centenario.

Un accordo che nasce da lontano

Per De Gea si tratta di una presenza tutt'altro che casuale. L'estremo difensore, infatti, aveva già un rapporto personale con Joma ben prima dell'accordo tra l'azienda spagnola e la Fiorentina, essendo da tempo uno degli atleti di punta del marchio. Adesso, con la nuova partnership tra il club viola e Joma, il numero 43 diventa anche uno dei principali uomini immagine della società per il lancio della nuova stagione. Ecco lo scatto in questione: