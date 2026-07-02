Fiorentina, ecco il 2010 Beldenti: il comunicato con la firma del giovane
La Fiorentina continua da investire sul futuro e rafforza il proprio settore giovanile con l’arrivo di un nuovo talento. Dopo Egharevba, il club viola ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Dennis Beldenti, calciatore classe 2010 proveniente dall’Union Brescia (QUI la nostra anticipazione).
L’operazione conferma l’attenzione della società toscana verso i giovani prospetti più interessanti del panorama calcistico nazionale. Beldenti entra così a far parte del vivaio gigliato seguendo la linea tracciata da Paratici di investire risorse e competenze per costruire una base solida in vista del futuro. Per il giovane calciatore si tratta di un passaggio significativo nel proprio percorso di crescita. Dopo l’esperienza maturata con l’Union Brescia tra Primavera e prima squadra, Beldenti avrà l’opportunità di confrontarsi il settore giovanile viola.
BELDENTI È DELLA FIORENTINA💜⚜️https://t.co/6ucKj7v6wf— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 2, 2026
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