L'Italia Under-19 si ferma contro la Croazia: è un pari senza reti agli Europei
Dopo il successo all'esordio contro la Serbia, l'Italia Under 19 rallenta il proprio cammino agli Europei di categoria pareggiando 0-0 contro la Croazia nella seconda giornata del girone. Gli azzurrini di Alberto Bollini disputano una gara in cui costruiscono più occasioni degli avversari, ma pagano la poca lucidità negli ultimi metri e alcuni errori in fase di impostazione.
Un Liberali sotto tono
Tra i protagonisti in negativo c'è Liberali, che non riesce a incidere e viene sostituito nella ripresa. Le opportunità migliori capitano a Mosconi e Iddrissou, fermati dall'imprecisione e dalle parate del portiere croato Kostopec. Con questo pareggio l'Italia resta comunque in corsa per la qualificazione alle semifinali e si giocherà l'accesso al turno successivo nella decisiva sfida di domenica contro l'Ucraina, valida anche in ottica qualificazione al Mondiale Under 20.
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