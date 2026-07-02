Dagli inviati La classe in un'immagine: Antognoni con Butragueño a Firenze

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Il premio fair play Menarini è stato l'occasione anche per l'incontro di due stelle del calcio che fu. Giancarlo Antognoni ed Emilio Butragueño, arrivato a Firenze proprio per ricevere il prestigioso premio. Due campioni indimenticati e indimenticabili che hanno avuto modo di incontrarsi e scambiare qualche parola prima di posare per le foto di rito con i media presenti, tra cui Firenzeviola.it che ha immortalato in uno scatto oltre 200 gol tra campionati e coppe. Grandi sorrisi e gesti d'affetto tra i due ex calciatori, questa l'immagine: