Dagli inviati
La classe in un'immagine: Antognoni con Butragueño a Firenze
Il premio fair play Menarini è stato l'occasione anche per l'incontro di due stelle del calcio che fu. Giancarlo Antognoni ed Emilio Butragueño, arrivato a Firenze proprio per ricevere il prestigioso premio. Due campioni indimenticati e indimenticabili che hanno avuto modo di incontrarsi e scambiare qualche parola prima di posare per le foto di rito con i media presenti, tra cui Firenzeviola.it che ha immortalato in uno scatto oltre 200 gol tra campionati e coppe. Grandi sorrisi e gesti d'affetto tra i due ex calciatori, questa l'immagine:
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Andrea GiannattasioIl colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
Angelo GiorgettiPerché piace il Muro Norvegese, nono a centrocampo. Ok Viery, ma nel 4-3-3 devono arrivare due laterali difensivi. Kean-Piccoli-Liberali e l’incrocio dello stesso procuratore. E su Antognoni e il Centenario...
Mario TeneraniCapitolo esterni: piace Irankunda. Bakayoko meriterebbe uno sforzo. In fascia ne servono quattro forti. A centrocampo Thorstvedt sembra sicuro
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