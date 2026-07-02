Beltran torna al River, è fatta: a breve l'annuncio ufficiale dell'accordo

Beltran torna al River, è fatta: a breve l'annuncio ufficiale dell'accordoFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:05News
di Redazione FV
Alla Fiorentina andranno 7 milioni di euro più una percentuale pari al 50% in caso di futura rivendita del giocatore da parte dei Millonarios

Lucas Beltran torna al River Plate: lo annuncia attraverso il suo sito l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. È fatta per la cessione dell'attaccante al club argentino. A breve dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento dell'attaccante, che lascia così la Viola a titolo definitivo dopo 3 anni, due passati in maglia viola e uno, quello appena trascorso, al Valencia. 

Un anno modesto in Spagna

Nell'ultima stagione in prestito mel club spagnolo, Beltran ha giocato trenta partite segnando tre gol e servito due assist. La Fiorentina dalla sua cessione dovrebbe guadagnare circa 7 milioni con poi in futuro il 50% del guadagno in caso di futura rivendita del classe 2001 da parte del River.