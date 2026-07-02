Pressing Fiorentina per Thorstvedt, idea Sohm contropartita al Sassuolo
Domani potrebbe essere una giornata importante per Kristian Thorstvedt alla Fiorentina. Lo riporta TMW, spiegando come il centrocampista del Sassuolo attualmente impegnato al Mondiale con la sua Norvegia e che piaccia particolarmente alla squadra viola. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti fra le due società per capirecome portare avanti l'operazione. Il centrocampista è uno dei primi obiettivi per il prossimo centrocampo di Fabio Grosso, con Paratici che starebbe lavorando per accontentare l'allenatore che lo ha valorizzato al meglio nella scorsa stagione sulla panchina neroverde.
La richiesta del Sassuolo è di 15 milioni di euro, con la Fiorentina che sta lavorando per limare la cifra con la possibilità anche di inserire il profilo di Simon Sohm come parziale contropartita tecnica, giocatore rientrato al Viola Park dopo gli ultimi mesi in prestito al Bologna.
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