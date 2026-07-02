Dodo-Napoli non è una pista calda. TMW: "Al momento nulla di concreto"
Punto di mercato a cura di Tuttomercatoweb.come che riporta l'inserimento del Milan nella corsa a Mario Gila, difensore in uscita dalla Lazio cercato da diversi club, italiani e non solo. Il Milan vorrebbe anticipare tutti, specialmente il Napoli dell'ex Allegri che resta in pole position per il calciatore con un anno ancora di contratto.
Oltre a Gila, per il Napoli nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile interessamento per Dodo, terzino anche lui in uscita dalla Fiorentina visto il solo anno di contratto rimanente. Come riporta il portale però, non è particolarmente calda la pista che porta al laterale brasiliano: è una delle opzioni a disposizione del ds Manna per rinforzare le corsie, ma al momento non c'è nulla di concreto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati