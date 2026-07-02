Mondiale, Spagna e Austria si contendono un posto agli ottavi: le formazioni
La Spagna di Luis de la Fuente scenderà in campo contro l'Austria di Ralf Ragnick per conquistare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale. La selezione spagnola si affida alla qualità di Yamal per passare il turno. Dall'altra parte, l'Austria arriva alla gara dopo un girone concluso in discesa dal punto di vista dei risultati: dopo la vittoria contro la Giordania all'esordio, sconfitta contro l'Argentina e pareggio contro l'Algeria. Di seguito, le formazioni ufficiali di Spaga-Austria.
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct: De la Fuente.
AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager A.; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager X.; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Rangnick.
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