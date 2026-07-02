Mondiale, Spagna e Austria si contendono un posto agli ottavi: le formazioni

Mondiale, Spagna e Austria si contendono un posto agli ottavi: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

La Spagna di Luis de la Fuente scenderà in campo contro l'Austria di Ralf Ragnick per conquistare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale. La selezione spagnola si affida alla qualità di Yamal per passare il turno. Dall'altra parte, l'Austria arriva alla gara dopo un girone concluso in discesa dal punto di vista dei risultati: dopo la vittoria contro la Giordania all'esordio, sconfitta contro l'Argentina e pareggio contro l'Algeria. Di seguito, le formazioni ufficiali di Spaga-Austria.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct: De la Fuente.

AUSTRIA (4-2-3-1): Schlager A.; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager X.; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Rangnick.