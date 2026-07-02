Colpo Egharevba, ecco la cifra per arrivare al 2010: è la stessa di Beldenti
Per l'attaccante classe 2010 del Verona investimento da circa un milione di euro, la stessa cifra prevista per il difensore dell'Union Brescia
La Fiorentina continua a investire con decisione sui migliori talenti del calcio italiano. Come riportato da L'Arena, per assicurarsi Fortune Egharevba dal Verona il club viola verserà circa un milione di euro, con l'Hellas che ha mantenuto anche una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante classe 2010.
Una cifra importante per un ragazzo di appena 16 anni, ma non un caso isolato: la stessa somma, infatti, verrà investita anche per arrivare al difensore classe 2010 Dennis Beldenti dell'Union Brescia. Due operazioni che testimoniano la volontà della società di puntare forte sul futuro, senza badare a spese quando si tratta di assicurarsi i profili più promettenti del panorama giovanile italiano.
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