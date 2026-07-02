FirenzeViola Una città intera come cartellone: così la Fiorentina parla ogni giorno ai suoi tifosi

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Dai maxischermi alle vetrine dei negozi: la strategia di comunicazione viola accompagna il lancio delle maglie e della campagna abbonamenti

Nuova stagione, nuova comunicazione: la Fiorentina del 2026/27 ha scelto di parlare ai propri tifosi ben oltre i canali ufficiali. La nuova annata passerà infatti anche da una strategia di marketing studiata per essere presente nella quotidianità dei fiorentini, trasformando la città in un grande punto di contatto tra la società e il popolo viola. Da qualche giorno è partita la campagna dedicata alle nuove maglie targate Joma, nuovo sponsor tecnico del club, affidata al circuito digitale Silvaneon. Sui 28 maxischermi disseminati tra Firenze, Sesto Fiorentino e Prato stanno scorrendo da giorni i volti di Ranieri, Fagioli, Ndour, Mandragora e De Gea, i cinque testimonial scelti dalla società per presentare la collezione del prossimo anno.

Non solo maxischermi: taxi e negozi nel piano viola

Quella attualmente visibile rappresenta soltanto il primo tassello di un progetto più ampio. La Fiorentina ha infatti deciso di moltiplicare i punti di contatto con i tifosi sfruttando strumenti diversi e complementari. Oggi la comunicazione, come detto, passa attraverso gli impianti digitali del circuito Silvaneon, ma da metà luglio - con la campagna abbonamenti - entreranno in gioco anche i taxi del circuito 4242, che porteranno il messaggio viola in movimento per tutta la città. Parallelamente verranno realizzate locandine destinate alle vetrine di numerose attività commerciali, dentro e fuori il centro storico, con l'obiettivo di rendere il brand Fiorentina sempre più presente nel tessuto cittadino.

La prossima tappa: la campagna abbonamenti

Dopo il lancio delle nuove divise toccherà infatti alla campagna abbonamenti, il cui avvio è previsto indicativamente dopo il 13 luglio. I tempi, però, dipendono dal Comune di Firenze, chiamato a comunicare alla società il numero esatto dei posti disponibili al Franchi per la stagione 2026/27, ancora condizionata dai lavori di ristrutturazione dell'impianto. Solo allora il club potrà dare il via alla vendita delle tessere e svelare anche il nuovo slogan che accompagnerà la campagna. Dopo il "Di nuovo insieme, ancora più forti" della passata stagione (a dir poco sfortunato...) la sensazione è che stavolta la scelta possa guardare al centenario della Fiorentina, ormai alle porte e destinato a diventare il filo conduttore della comunicazione viola nei prossimi mesi.