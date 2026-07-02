Ufficiale

Adesso c'è l'ufficialità: Lucas Beltran è un nuovo giocatore del River Plate

Adesso c'è l'ufficialità: Lucas Beltran è un nuovo giocatore del River Plate
© foto di AMILCAR
Oggi alle 18:35Primo Piano
di Redazione FV

L'avventura in maglia viola del Vikingo si chiude in modo definitivo. Lucas Beltran lascia la Fiorentina e torna in patria: l'attaccante argentino è stato ceduto al River Plate con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale del club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Club Atletico River Plate". 

La Fiorentina dalla sua cessione dovrebbe guadagnare circa 7 milioni con poi in futuro il 50% del guadagno in caso di futura rivendita del classe 2001 da parte del River.