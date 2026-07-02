Calciomercato
Dalla Turchia: Moise Kean offerto al Fenerbahçe, ma ora c'è la clausola
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Il centravanti della Fiorentina Moise Kean offerto al Fenerbahçe. Almeno secondo quanto riporta il portale turco Fotomaç, attraverso un post social del suo direttore, Zeki Unzundurukan che scrive: "Al Fenerbahçe è stato offerto Moise Kean della Fiorentina.
È stato detto che nel contratto di Moise Kean c'è una clausola rescissoria di 62 milioni di euro".
❇️ Fenerbahçe’ye Fiorentina forması giyen Moise Kean teklif edildi. Moise Kean’in sözleşmesinde 62 milyon Euro’ya serbest kalma maddesinin olduğu belirtildi.— Zeki UZUNDURUKAN (@ZekiUzundurukan) July 2, 2026
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