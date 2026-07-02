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Dalla Turchia: Moise Kean offerto al Fenerbahçe, ma ora c'è la clausola

Dalla Turchia: Moise Kean offerto al Fenerbahçe, ma ora c'è la clausolaFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:13Primo Piano
di Redazione FV

Il centravanti della Fiorentina Moise Kean offerto al Fenerbahçe. Almeno secondo quanto riporta il portale turco Fotomaç, attraverso un post social del suo direttore, Zeki Unzundurukan che scrive: "Al Fenerbahçe è stato offerto Moise Kean della Fiorentina.

È stato detto che nel contratto di Moise Kean c'è una clausola rescissoria di 62 milioni di euro".