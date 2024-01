JUVENTUS, Fatta per Tiago Djalo: arriva dal Lille a 3,5 mln

FirenzeViola.it

Tiago Djalo è ormai a un passo dalla Juventus. Lo riporta TMW che spiega come la società bianconera abbia accelerato nelle ultime ore per chiudere l'operazione, anticipando la concorrenza dell'Inter e portando subito a Torino l'ex difensore del Milan. Djalò era di fatto un'idea per la prossima estate, ma il contratto in scadenza il prossimo giugno permetterà alla Vecchia Signora di pagare una cifra piuttosto contenuta per il cartellino, sfruttando anche la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo.

Manna e Giuntoli sono pronti a girare l'incasso (circa 3,5 milioni) quasi interamente al Lille per portare Djalo alla Continassa e permettergli così di ambientarsi con calma in vista della prossima stagione. I due dirigenti della Juventus hanno messo sul piatto una cifra di 3 milioni più bonus, sufficiente per convincere il club francese. Djalò, portoghese classe 2000, firmerà un contratto fino al 2027.