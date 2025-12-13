Serie A, il Torino batte la Cremonese 1-0 e si stacca dalla zona salvezza

vedi letture

Si è da poco concluso il match delle ore 15:00 in scena allo Stadio Grande Torino tra il Torino e la Cremonese. I granata allenati da Marco Baroni e reduci dalla sconfitta interna di lunedì scorso contro il Milan hanno avuto la meglio sulla squadra di Davide Nicola per 1-0 grazie alla rete, la seconda consecutiva, realizzata da Nikola Vlasic al 27'. Con questo risultato il Torino fa un bel salto in avanti in classifica portandosi a quota 17 punti, a meno 3 proprio dalla Cremonese e momentaneamente a +7 sul terzultimo posto occupato dal Pisa a quota 10.