Juventus, due acciaccati dopo la Fiorentina: oltre a Cambiaso anche Kelly

vedi letture

In casa Juventus, oltre alla sconfitta di ieri contro la Fiorentina, c'è da fare i conti anche con qualche acciacco registrato nei 90 minuti più recupero del Franchi, su tutti quello di Andrea Cambiaso per il quale però sembrano scampati i pericoli peggiori, tanto che l'esterno di difesa è pronto a raggiungere il ritiro della Nazionale. Ha accusato dei problemi anche il difensore inglese Lloyd Kelly, uscito nel corso della gara contro la Fiorentina per un guaio fisico. Per lui però non sono stati necessari esami e quindi sarà regolarmente a disposizione alla ripresa degli allenamenti agli ordini di mister Thiago Motta.