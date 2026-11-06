Juventus, niente conferenza pre-Fiorentina per Spalletti: il motivo

La Juventus è rientrata nella notte a Torino dall’Olanda e già questo pomeriggio ha iniziato a preparare la sfida contro la Fiorentina. Domani sarà vigilia del match contro i viola, ma Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa.

Come riporta Tuttojuve.com, il calendario fitto di impegni lascia poco tempo ai bianconeri per recuperare le energie e preparare la prossima gara. Per questo motivo, Spalletti non incontrerà i giornalisti alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Una scelta dettata dai numerosi appuntamenti ravvicinati, con il tecnico di Certaldo che preferisce concentrarsi esclusivamente sul lavoro in campo e sulla gestione delle energie della squadra in vista del confronto con i viola.