Dg Cittadella sulla Fiorentina: "Deve correre a prescindere dal blasone"
Stefano Marchetti, dg del Cittadella, ha parlato a TMW commentando anche la finestra di mercato invernale che si è conclusa da poco: “Il mercato è sempre più difficile perché ci sono meno talenti. E quindi devi accontentarti. E quando ti accontenti non sei mai al top".
La Fiorentina sembra in ripresa.
"Quando vai ad impantanarti in situazioni particolari puoi chiamarti come vuoi, ma devi correre e dare il massimo".
Chi andrà in A dalla B?
"Monza, Venezia e Palermo hanno fatto investimenti importanti. La vera sorpresa è il Frosinone, che sta meritando i risultati positivi".
